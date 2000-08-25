В сети показали фильм о подводной экспедиции по Днепру. Видео

В ходе экспедиции обнаружилась турецкая люлька.



Группа подводных археологов из Запорожья и Одессы обнаружила на дне Днепра два корабля, один из которых датируется XVII веком, турецкую люльку и множество керамических фрагментов.



Исследователи поделились фильмом, который рассказывает о том, как воды Днепра оберегают историю от "черных археологов".



Об этом пишет



По словам руководителя экспедиции, кандидата исторических наук, гидроархеолога Дмитрия Кобалии, именно фрагменты керамики могли бы рассказать о происхождении обнаруженного судна.



«Всего нам удалось найти не больше десятка фрагментов от шести сосудов. Важно, что их форма и орнамент совпали с материалами из Херсонского музея. Собственно, именно в этот момент мы и поняли, что имеем дело с тем самым судном. Судя по их особенностям, а именно поливе, орнаменту и тесту, можно связывать их с Оттоманской Портой. Ничего подобного на раскопках запорожских сечей я не встречал, - написал на своей странице в соцсети Кобалия.



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Что касается люльки, то по мнению главного эксперта по турецким памятникам Светланы Беляевой, это турецкая трубка второй половины 17 столетия.



Вернувшись в Запорожье, археологи признались, что в ходе экспедиции вопросов появилось больше, чем ответов.



«Однажды ночью какого-нибудь 1678 года, два грузовых турецких судна, идущих на погрузку ракушняком, входили в русло Днепра из Лимана. Вероятно, ракушняк понадобился там, где добывать его было сложно, в низинной или болотистой зоне, или на Кинбурнской косе. Оба судна шли пустыми. Команда на них была небольшой. Охранять пустые грузовые лодки видно не стали, и они шли без конвоя. (Или с конвоем и его мы найдем в скором будущем). И вот, внезапно зашумели, засвистели, застреляли свирепые запорожские пираты. В результате - суда на дне, команда разбежалась, кого-то убили… нехорошо. На Сечь пошли депеши с претензиями, там, понятно, ни сном ни духом, не чули… Вот примерно так все и было. Подробности мы узнаем позже, когда уделим этому месту больше внимания, оно того стоит!», - говорят археологи и добавляют, для того, чтобы вернуться и восстановить ушедшую под воду страницу истории, им нужны деньги. Государство не выделяет финансирования на подобные исследования, а потому историкам приходиться искать спонсоров.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Группа подводных археологов из Запорожья и Одессы обнаружила на дне Днепра два корабля, один из которых датируется XVII веком, турецкую люльку и множество керамических фрагментов.Исследователи поделились фильмом, который рассказывает о том, как воды Днепра оберегают историю от "черных археологов".Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua По словам руководителя экспедиции, кандидата исторических наук, гидроархеолога Дмитрия Кобалии, именно фрагменты керамики могли бы рассказать о происхождении обнаруженного судна.«Всего нам удалось найти не больше десятка фрагментов от шести сосудов. Важно, что их форма и орнамент совпали с материалами из Херсонского музея. Собственно, именно в этот момент мы и поняли, что имеем дело с тем самым судном. Судя по их особенностям, а именно поливе, орнаменту и тесту, можно связывать их с Оттоманской Портой. Ничего подобного на раскопках запорожских сечей я не встречал, - написал на своей странице в соцсети Кобалия.Что касается люльки, то по мнению главного эксперта по турецким памятникам Светланы Беляевой, это турецкая трубка второй половины 17 столетия.Вернувшись в Запорожье, археологи признались, что в ходе экспедиции вопросов появилось больше, чем ответов.«Однажды ночью какого-нибудь 1678 года, два грузовых турецких судна, идущих на погрузку ракушняком, входили в русло Днепра из Лимана. Вероятно, ракушняк понадобился там, где добывать его было сложно, в низинной или болотистой зоне, или на Кинбурнской косе. Оба судна шли пустыми. Команда на них была небольшой. Охранять пустые грузовые лодки видно не стали, и они шли без конвоя. (Или с конвоем и его мы найдем в скором будущем). И вот, внезапно зашумели, засвистели, застреляли свирепые запорожские пираты. В результате - суда на дне, команда разбежалась, кого-то убили… нехорошо. На Сечь пошли депеши с претензиями, там, понятно, ни сном ни духом, не чули… Вот примерно так все и было. Подробности мы узнаем позже, когда уделим этому месту больше внимания, оно того стоит!», - говорят археологи и добавляют, для того, чтобы вернуться и восстановить ушедшую под воду страницу истории, им нужны деньги. Государство не выделяет финансирования на подобные исследования, а потому историкам приходиться искать спонсоров.



