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Акробатка упала во время выступления на талант-шоу. Видео
Страшный инцидент произошел на "America’s Got Talent".
Участница шоу America’s Got Talent сорвалась вниз головой с высоты во время съемок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Акробат не смог удержать партнершу во время выполнения номера, в результате чего девушка сорвалась с высоты вниз головой. Падение шокировало публику и судей.
Тайс и Мэри Нильсен исполняли сложный и напряженный номер. Внезапно мужчина, надевший повязку на глаза, не смог удержать партнершу, так что она рухнула вниз головой на сцену, где горел огонь.
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Между тем через несколько секунд акробатка поднялась и заулыбалась. Она не пострадала и даже хотела повторить неудачный трюк, но судьи не позволили.
Участница шоу America’s Got Talent сорвалась вниз головой с высоты во время съемок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Акробат не смог удержать партнершу во время выполнения номера, в результате чего девушка сорвалась с высоты вниз головой. Падение шокировало публику и судей.
Тайс и Мэри Нильсен исполняли сложный и напряженный номер. Внезапно мужчина, надевший повязку на глаза, не смог удержать партнершу, так что она рухнула вниз головой на сцену, где горел огонь.
Читайте также: В центре Киева спецназ штурмовал захваченное здание. Видео
Между тем через несколько секунд акробатка поднялась и заулыбалась. Она не пострадала и даже хотела повторить неудачный трюк, но судьи не позволили.
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