» » Акробатка упала во время выступления на талант-шоу. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Акробатка упала во время выступления на талант-шоу. Видео

Акробатка упала во время выступления на талант-шоу. Видео Страшный инцидент произошел на "America’s Got Talent".

Участница шоу America’s Got Talent сорвалась вниз головой с высоты во время съемок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Акробат не смог удержать партнершу во время выполнения номера, в результате чего девушка сорвалась с высоты вниз головой. Падение шокировало публику и судей.

Тайс и Мэри Нильсен исполняли сложный и напряженный номер. Внезапно мужчина, надевший повязку на глаза, не смог удержать партнершу, так что она рухнула вниз головой на сцену, где горел огонь.

Читайте также: В центре Киева спецназ штурмовал захваченное здание. Видео

Между тем через несколько секунд акробатка поднялась и заулыбалась. Она не пострадала и даже хотела повторить неудачный трюк, но судьи не позволили.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: акробатка, талант-шоу

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     455
     0

Похожие новости по теме

Американская гимнастка упала с трапеции на горящую сцену. Видео Американская гимнастка упала с трапеции на горящую сцену. Видео

Падение артистки произошло на глазах у ее маленького сына.

На американском шоу талантов акробатка упала во время исполнения номера. Видео На американском шоу талантов акробатка упала во время исполнения номера. Видео

Акробат не смог удержать партнершу, она выскользнула из его рук и упала на мат, лежавший на сцене около импровизированного огня.

Украинцы произвели настоящий фурор на талант-шоу в США. Видео Украинцы произвели настоящий фурор на талант-шоу в США. Видео

America's Got Talent — телепроект на телеканале NBC.

В российском цирке воздушная гимнастка сорвалась с огромной высоты. Видео В российском цирке воздушная гимнастка сорвалась с огромной высоты. Видео

Девушка находится в реанимации с травмой головы

Неоновое безумие: украинские танцоры ошеломили публику на Неоновое безумие: украинские танцоры ошеломили публику на "America’s Got Talent". Видео

Украинцы оказались в тройке победителей американского талант-шоу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх