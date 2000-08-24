» » Популярный британский актер снялся в новом фильме. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Популярный британский актер снялся в новом фильме. Видео

Популярный британский актер снялся в новом фильме. Видео Режиссером фильма выступил Дэвид Керр.

В Сети был опубликован новый трейлер комедийного экшна Агент Джонни Инглиш: Новая миссия, главную роль в котором исполняет британский актер Роуэн Аткинсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Режиссером картины выступил Дэвид Керр. Фильм является третьей частью франшизы о приключениях британского шпиона.

По сюжету картины, хакеры взламывают базу данных британской разведки и получают доступ к информации о всех агентах. В итоге Джонни Инглиш остается единственной надеждой своей страны.

Читайте также: Акробатка упала во время выступления на талант-шоу. Видео

Ему поручают вычислить, кто именно являлся взломщиком, а кто - заказчиком.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Роуэн Аткинсон, трейлер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     136
     0

Похожие новости по теме

Опубликован новый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш». Видео Опубликован новый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш». Видео

В главной роли в нем снимается актер Роуэн Атинсон, известный по серии фильмов о Мистере Бине.

В сети показали трейлер фильма с Джонни Депом в главной роли. Видео В сети показали трейлер фильма с Джонни Депом в главной роли. Видео

В фильме Депп выглядит уставшим.

Вышел первый трейлер комедии с Роуэном Аткинсоном. Видео Вышел первый трейлер комедии с Роуэном Аткинсоном. Видео

Картина выйдет в украинский прокат 8 ноября этого года.

Мистер Бин возвращается: вышел трейлер продолжения комедии. Видео Мистер Бин возвращается: вышел трейлер продолжения комедии. Видео

Трейлер восхитил поклонников героя и жанра.

Первый трейлер нового фильма о Тарзане. Видео Первый трейлер нового фильма о Тарзане. Видео

Вышел первый трейлер новой экранизации фильма о Тарзане.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх