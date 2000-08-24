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Sony разработала роботизированного щенка. Видео

Sony разработала роботизированного щенка. Видео Стоимость робота составляет почти 3000 долларов.

Знаменитая японская корпорация «Sony» продемонстрировала жителям США последнюю модель своего роботизированного щенка Аибо, наделенного сложным искусственным интеллектом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Новинка некоторое время продавалась исключительно на территории Страны восходящего солнца, теперь же производитель решил расширить рынок ее сбыта еще и на Америку. В Соединенных Штатах стоимость электронного питомца составляет 2899 долларов, что делает его довольно-таки дорогостоящим приобретением.

Аибо представляет собой сложное устройство, которое выглядит и ведет себя почти как настоящий щенок. Робот снабжен множеством чувствительных датчиков, позволяющих ему видеть и слышать, а также реагировать на прикосновения людей. Он способен выполнять команды, запоминать и распознавать лица, исследовать окружающий мир и самостоятельно обучаться.

Кроме того, в каждой такой электронной собаке заложена способность развивать собственный уникальный характер. Поэтому, скажем, через год использования вы вряд ли найдете двух щенков-роботов, которые ведут себя одинаковым образом.

Согласно словам представителей «Sony», их новое детище является не просто навороченной игрушкой, а самым настоящим компаньоном для современного человека, живущего в большом городе и не имеющего возможности содержать настоящую собаку. Дескать, Аибо хорош тем, что за ним не нужно убирать, он никогда не портит вещи и не проявляет агрессии.

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Тем не менее, некоторые пользователи Интернета считают, что такое новшество отражает упадок человеческой культуры в эпоху технологического прогресса, поскольку никакой, даже самый продвинутый робот, никогда не заменит нормальному человеку живого питомца.

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 Теги: щенок, робот

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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