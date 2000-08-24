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В России показали нашествие насекомых. Видео
На территории Якутии выпал дождь из клопов.
В одном из районов российской Якутии прошел "дождь" из клопов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В районную инспекцию охраны природы 28 августа поступили данные о том, что на территории населённого пункта Алтанский наслег найдены в огромных количествах неизвестные насекомые. Экологи направили образцы на исследование в Институт биопроблем криолитозоны СО РАН в Якутске.
В институте сообщили, что это клопы-гребляки. По словам исследователей, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии периодически наблюдались случаи "кориксидных дождей".
"В 1917–1920 годах регистрировались случаи, когда множество кориксид ночью летели на свет и падали на землю как дождь. Этот редчайший случай повторился ещё в конце лета 1994 года в селе Амга. Примерно в то же время люди видели миллионы кориксид в шести км от посёлка", – сообщили учёные.
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По словам специалистов, сейчас у этих насекомых проходит сезон миграции, для людей они опасности не несут.
В одном из районов российской Якутии прошел "дождь" из клопов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В районную инспекцию охраны природы 28 августа поступили данные о том, что на территории населённого пункта Алтанский наслег найдены в огромных количествах неизвестные насекомые. Экологи направили образцы на исследование в Институт биопроблем криолитозоны СО РАН в Якутске.
В институте сообщили, что это клопы-гребляки. По словам исследователей, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии периодически наблюдались случаи "кориксидных дождей".
"В 1917–1920 годах регистрировались случаи, когда множество кориксид ночью летели на свет и падали на землю как дождь. Этот редчайший случай повторился ещё в конце лета 1994 года в селе Амга. Примерно в то же время люди видели миллионы кориксид в шести км от посёлка", – сообщили учёные.
Читайте также: Sony разработала роботизированного щенка. Видео
По словам специалистов, сейчас у этих насекомых проходит сезон миграции, для людей они опасности не несут.
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