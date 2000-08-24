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В южных областях Украины прошли военные учения. Видео

В южных областях Украины прошли военные учения. Видео Среди участников учений - разные виды войск.

В Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря проходят совместные командно-штабные учения «Шторм-2018», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информационное сопротивление.

В них участвуют представители украинских ВМС, подразделений Воздушных сил, Сухопутных войск, Сил специальных операций, Государственной пограничной службы Украины.

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Также в учениях были задействованы бойцы Национальной гвардии Украины и сотрудники Государственной службы специального транспорта МО Украины.

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 Теги: Шторм-2018, учения

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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