» » Кадры масштабного пожара на химзаводе в Мельбурне. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры масштабного пожара на химзаводе в Мельбурне. Видео

Кадры масштабного пожара на химзаводе в Мельбурне. ВидеоИнформации о пострадавших нет.

Этой ночью в австралийском Мельбурне вспыхнул химический завод.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

Завод загорелся 30 августа около 5:00 по местному времени (29 августа в 22:00 по киевскому времени). Пока не удалось локализовать возгорание. На месте происшествия работают более 140 пожарных и 30 единиц техники.

Власти Мельбурна обратились к местным жителям с просьбой не выходить из домов из-за большого количество токсичных веществ в дыму. Неподалеку от горящего завода были закрыты несколько школ.

Читайте также: Кадры масштабного пожара в Кирилловке. Видео

Информации о пострадавших нет.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: химический завод, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:46 » Автор: Ирина Шевченко
     280
     0

Похожие новости по теме

Кадры масштабного пожара в Харькове. Видео Кадры масштабного пожара в Харькове. Видео

О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Кадры масштабного пожара в Харькове. Видео Кадры масштабного пожара в Харькове. Видео

В Харькове сгорел паб "Сытый лось".

Кадры масштабного пожара в Кирилловке. Видео Кадры масштабного пожара в Кирилловке. Видео

При пожаре пострадал 27-летний мужчина.

Кадры масштабного пожара на заводе в США. Видео Кадры масштабного пожара на заводе в США. Видео

На то, чтобы побороть огонь, пожарные потратили 20 часов.

Кадры масштабного пожара на российской фабрике. Видео Кадры масштабного пожара на российской фабрике. Видео

На данный момент информации о пострадавших нет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх