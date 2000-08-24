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Раздел: Видеоновости  
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Смертельное ДТП у Днепра: кадры с места трагедии. Видео

Смертельное ДТП у Днепра: кадры с места трагедии. ВидеоГрузовик "Скания" раздавил 52-летнего водителя грузовика "Рено".

Появились новые подробности смертельного ДТП с двумя грузовиками на трассе в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области, передает Depo.Днепр.

На трассе "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" водитель грузовика "Скания", ориентировочно, не справился с управлением и протаранил грузовик "Рено", который стоял на обочине.
 
Грузовик "Скания" раздавил 52-летнего водителя грузовика "Рено", который стоял позади свои машины.

Водителя "Скании" зажало в истерзанной кабине. Спасателям пришлось разрезать кабину, чтобы спасти водителя.

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Спасенного в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую больницу в городе Каменское.

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 Теги: ДТП, Днепропетровская область

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Сегодня, 11:18 » Автор: Ирина Шевченко
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