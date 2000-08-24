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Масштабный пожар на украинском курорте: кадры ЧП. Видео
Причиной пожара, скорее всего, стал поджог.
Мощный пожар вспыхнул в Бердянске за училищем №11 в среду, 29 августа.
Видео и фото пожара появилось в сети "Фейсбук", передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Запорожье.
Пожар вспыхнул на поле с камышом около 19:00. Из-за ветра и жаркой погоды огонь распространялся довольно быстро. Зарево от огня было видно во многих точках Бердянска.
На место происшествия вызвали спасателей, но те прибыли только через час.
Читайте также: Масштабный пожар на Хортице: опубликованы кадры ЧП
Причиной пожара, скорее всего, стал поджог.
Мощный пожар вспыхнул в Бердянске за училищем №11 в среду, 29 августа.
Видео и фото пожара появилось в сети "Фейсбук", передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Запорожье.
Пожар вспыхнул на поле с камышом около 19:00. Из-за ветра и жаркой погоды огонь распространялся довольно быстро. Зарево от огня было видно во многих точках Бердянска.
На место происшествия вызвали спасателей, но те прибыли только через час.
Читайте также: Масштабный пожар на Хортице: опубликованы кадры ЧП
Причиной пожара, скорее всего, стал поджог.
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