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В Крыму рефери "задушил" украинского бойца после нокаута. Видео

В Крыму рефери "задушил" украинского бойца после нокаута. ВидеоПоединок длился менее 20 секунд.

Украинский боец ​​смешанного стиля Ренат Лятиф потерпел поражение от хорвата Карло Капута на турнире "Крым Rush. Прощай оружие".

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Сектор.

Поединок длился менее 20 секунд - 29-летний спортсмен был отправлен в нокаут.

После этого Лятиф потерял ориентацию в пространстве и, не понимая, что бой закончен, продолжил сражаться на «автопилоте». Его мишенью оказался не Капут, а судья Армен Ананян, который пытался проверить состояние бойца. Рефери был вынужден применить удушающий прием, чтобы сдержать спортсмена.

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После удачно проведенной "гильотины" Лятиф потерял сознание и его передали секундантам.

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 Теги: бой в Крыму, нокаут

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Сегодня, 16:22 » Автор: Ирина Шевченко
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