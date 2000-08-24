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В Крыму рефери "задушил" украинского бойца после нокаута. Видео
Поединок длился менее 20 секунд.
Украинский боец смешанного стиля Ренат Лятиф потерпел поражение от хорвата Карло Капута на турнире "Крым Rush. Прощай оружие".
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Сектор.
Поединок длился менее 20 секунд - 29-летний спортсмен был отправлен в нокаут.
После этого Лятиф потерял ориентацию в пространстве и, не понимая, что бой закончен, продолжил сражаться на «автопилоте». Его мишенью оказался не Капут, а судья Армен Ананян, который пытался проверить состояние бойца. Рефери был вынужден применить удушающий прием, чтобы сдержать спортсмена.
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После удачно проведенной "гильотины" Лятиф потерял сознание и его передали секундантам.
Украинский боец смешанного стиля Ренат Лятиф потерпел поражение от хорвата Карло Капута на турнире "Крым Rush. Прощай оружие".
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Сектор.
Поединок длился менее 20 секунд - 29-летний спортсмен был отправлен в нокаут.
После этого Лятиф потерял ориентацию в пространстве и, не понимая, что бой закончен, продолжил сражаться на «автопилоте». Его мишенью оказался не Капут, а судья Армен Ананян, который пытался проверить состояние бойца. Рефери был вынужден применить удушающий прием, чтобы сдержать спортсмена.
Читайте также: Американский боец ММА умер спустя три дня после нокаута
После удачно проведенной "гильотины" Лятиф потерял сознание и его передали секундантам.
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