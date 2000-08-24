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Омелян удивил украинцев неожиданным призывом. Видео
Министр призвал украинцев перевезти родственников из России.
Владимир Омелян призвал украинцев перевезти своих родственников из России.
Об этом министр инфраструктуры заявил в утреннем эфире телеканала "Прямой", передает Хроника.инфо со ссылкой на КП в Украине.
- Пусть перевозят в Украину. Украина намного безопаснее и экологичнее, чем Россия, - ответил министр на вопрос ведущих, что делать украинцам, у которых есть родные в РФ, после запрета железнодорожного сообщения.
Работающим в России украинцам Владимир Омелян посоветовал возвращаться или уезжать на заработки в страны Европейского Союза.
- Многие воюют с Россией, я исхожу из этой позиции. Я только вернулся с фронта и поговорил с бойцами, они не понимают, почему сообщение не прекращено до сих пор… Люди всегда могут выбрать работать в Украине. Все компании жалуются на нехватку людей. Пожалуйста, возвращайтесь. Если не хотите, пожалуйста, есть страны Европейского Союза. Там намного выше заработная плата и выше безопасность, – добавил он.
По его словам, много критики было и перед запретом авиасообщения.
- Было много всяких экспертов, которые говорили о конце, об апокалипсисе. Ничего не случилось, наоборот, авиасообщение в Украине возросло, - сказал Омелян.
Те девять украинских поездов, которые сейчас ездят в Россию, Омелян предложил отремонтировать и использовать для внутреннего сообщения.
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- Убытков (от запрета сообщения с Россией. – Авт.) не будет, мы видим спрос на внутренние перевозки, поездов не хватает, - заключил министр.
Владимир Омелян призвал украинцев перевезти своих родственников из России.
Об этом министр инфраструктуры заявил в утреннем эфире телеканала "Прямой", передает Хроника.инфо со ссылкой на КП в Украине.
- Пусть перевозят в Украину. Украина намного безопаснее и экологичнее, чем Россия, - ответил министр на вопрос ведущих, что делать украинцам, у которых есть родные в РФ, после запрета железнодорожного сообщения.
Работающим в России украинцам Владимир Омелян посоветовал возвращаться или уезжать на заработки в страны Европейского Союза.
- Многие воюют с Россией, я исхожу из этой позиции. Я только вернулся с фронта и поговорил с бойцами, они не понимают, почему сообщение не прекращено до сих пор… Люди всегда могут выбрать работать в Украине. Все компании жалуются на нехватку людей. Пожалуйста, возвращайтесь. Если не хотите, пожалуйста, есть страны Европейского Союза. Там намного выше заработная плата и выше безопасность, – добавил он.
По его словам, много критики было и перед запретом авиасообщения.
- Было много всяких экспертов, которые говорили о конце, об апокалипсисе. Ничего не случилось, наоборот, авиасообщение в Украине возросло, - сказал Омелян.
Те девять украинских поездов, которые сейчас ездят в Россию, Омелян предложил отремонтировать и использовать для внутреннего сообщения.
Читайте также: Юрий Горбунов удивил неожиданным селфи
- Убытков (от запрета сообщения с Россией. – Авт.) не будет, мы видим спрос на внутренние перевозки, поездов не хватает, - заключил министр.
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