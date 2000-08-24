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Омелян удивил украинцев неожиданным призывом. Видео

Омелян удивил украинцев неожиданным призывом. ВидеоМинистр призвал украинцев перевезти родственников из России.

Владимир Омелян призвал украинцев перевезти своих родственников из России.

Об этом министр инфраструктуры заявил в утреннем эфире телеканала "Прямой", передает Хроника.инфо со ссылкой на КП в Украине.

- Пусть перевозят в Украину. Украина намного безопаснее и экологичнее, чем Россия, - ответил министр на вопрос ведущих, что делать украинцам, у которых есть родные в РФ, после запрета железнодорожного сообщения.

Работающим в России украинцам Владимир Омелян посоветовал возвращаться или уезжать на заработки в страны Европейского Союза.

- Многие воюют с Россией, я исхожу из этой позиции. Я только вернулся с фронта и поговорил с бойцами, они не понимают, почему сообщение не прекращено до сих пор… Люди всегда могут выбрать работать в Украине. Все компании жалуются на нехватку людей. Пожалуйста, возвращайтесь. Если не хотите, пожалуйста, есть страны Европейского Союза. Там намного выше заработная плата и выше безопасность, – добавил он.

По его словам, много критики было и перед запретом авиасообщения.

- Было много всяких экспертов, которые говорили о конце, об апокалипсисе. Ничего не случилось, наоборот, авиасообщение в Украине возросло, - сказал Омелян.

Те девять украинских поездов, которые сейчас ездят в Россию, Омелян предложил отремонтировать и использовать для внутреннего сообщения.

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- Убытков (от запрета сообщения с Россией. – Авт.) не будет, мы видим спрос на внутренние перевозки, поездов не хватает, - заключил министр.

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 Теги: Омелян, Россия

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Сегодня, 17:46 » Автор: Ирина Шевченко
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