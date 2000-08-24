Раздел: Видеоновости
В России выпал дождь из клопов. Видео
Ученые сообщили, что это клопы-гребляки.
В одном из районов российской Якутии прошел "дождь" из клопов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
В районную инспекцию охраны природы 28 августа поступили данные о том, что на территории населённого пункта Алтанский наслег найдены в огромных количествах неизвестные насекомые. Экологи направили образцы на исследование в Институт биопроблем криолитозоны СО РАН в Якутске.
По словам исследователей, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии периодически наблюдались случаи "кориксидных дождей".
Читайте также: На Львовщине выпал оранжевый дождь
"В 1917–1920 годах регистрировались случаи, когда множество кориксид ночью летели на свет и падали на землю как дождь. Этот редчайший случай повторился ещё в конце лета 1994 года в селе Амга. Примерно в то же время люди видели миллионы кориксид в шести км от посёлка", – сообщили учёные.
По словам специалистов, сейчас у этих насекомых проходит сезон миграции, для людей они опасности не несут.
В одном из районов российской Якутии прошел "дождь" из клопов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
В районную инспекцию охраны природы 28 августа поступили данные о том, что на территории населённого пункта Алтанский наслег найдены в огромных количествах неизвестные насекомые. Экологи направили образцы на исследование в Институт биопроблем криолитозоны СО РАН в Якутске.
По словам исследователей, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии периодически наблюдались случаи "кориксидных дождей".
Читайте также: На Львовщине выпал оранжевый дождь
"В 1917–1920 годах регистрировались случаи, когда множество кориксид ночью летели на свет и падали на землю как дождь. Этот редчайший случай повторился ещё в конце лета 1994 года в селе Амга. Примерно в то же время люди видели миллионы кориксид в шести км от посёлка", – сообщили учёные.
По словам специалистов, сейчас у этих насекомых проходит сезон миграции, для людей они опасности не несут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1220
0
Также советуем посмотреть
- Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
- В Украину не пустили дипломата из России
- За нелепые тату от этого мастера платят большие деньги
- Корова в помощь: придуман странный способ сделать предложение девушке
- В Украине стартуют международные военные учения
- Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия
- Про битву за ДБР
- Ворона стала звездой Сети, испортив прямой эфир
- В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе
- Москва использует Сенцова как «разменную монету»
- «Санта-Барбара» отдыхает: украинец подделал паспорт, чтобы жениться еще на одной
- Вячеслав Володин в стране дураков
- Сеть в восторге от реакции собаки, которую забрали из приюта
- В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфуда
- Привлечение Минфина породило бурю дискуссий
- Стало известно, сколько людей пропало без вести за время войны на Донбассе
- Условия сделки с Москвой
- Жительница Хорватии вместо щенков случайно приютила шакалов
- ВМС Украины выполнили боевые стрельбы
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
- Разрыв договора о дружбе с РФ: своевременное решение
- Все в небо: каждый 50-й пассажир самолета нашел любовь на борту
- В Луганской области на кладбище обнаружили тайник с боеприпасами
- Американец прославился на весь мир, оригинально проучив сына
- Путин доигрался
- В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию
- С начала ООС на Донбассе задержали 39 боевиков
Оставьте свой комментарий