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Ариана Гранде спела отдельно для фаната. Видео

Ариана Гранде спела отдельно для фаната. ВидеоЖенщина спела для фаната, который ее об этом попросил.

Ариана Гранде пела песню «Raindrops» на концерте в Лос-Анджелесе, когда один из зрителей громко попросил ее начать заново - он не успел включить запись на своем телефоне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на life.informator.news.

И она послушалась.

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Фанат, остановивший концерт, и другие поклонники певицы были в восторге.

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 Теги: Ариана Гранде, видео, песня

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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