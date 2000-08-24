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Ариана Гранде спела отдельно для фаната. Видео
Женщина спела для фаната, который ее об этом попросил.
Ариана Гранде пела песню «Raindrops» на концерте в Лос-Анджелесе, когда один из зрителей громко попросил ее начать заново - он не успел включить запись на своем телефоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на life.informator.news.
И она послушалась.
Читайте также: Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. Видео
Фанат, остановивший концерт, и другие поклонники певицы были в восторге.
Ариана Гранде пела песню «Raindrops» на концерте в Лос-Анджелесе, когда один из зрителей громко попросил ее начать заново - он не успел включить запись на своем телефоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на life.informator.news.
И она послушалась.
Читайте также: Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. Видео
Фанат, остановивший концерт, и другие поклонники певицы были в восторге.
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