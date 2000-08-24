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В Турции прошел сильный снегопад. Видео

В Турции прошел сильный снегопад. ВидеоИз-за снега перекрыли трассы.

В разгар туристического сезона в турецкой провинции Карс, которая находится на северо-востоке страны, выпал снег. Внезапные и нехарактерные для этого времени года осадки значительно усложнили движение на трассе Карс – Кагызман. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

Кадры буйства стихии показал телеканал Merkez TV. Из-за снегопада на несколько часов были перекрыты трассы, ведущие к популярным курортам.

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Синоптики сообщают, что температура воздуха опускалась до плюс семи градусов по Цельсию.

Причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом.

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 Теги: снегопад, Видео, Турция

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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