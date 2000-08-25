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Раздел: Видеоновости  
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Турцию неожиданно засыпало снегом. Видео

Турцию неожиданно засыпало снегом. ВидеоТемпература воздуха опустилась до +7°C.

Снег выпал в середине туристического сезона в провинции Карс, которая находится на юго-востоке Турции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Температура воздуха на несколько часов в регионе опустилась до +7°C. Отдельные дороги очень сильно замело, из-за чего на несколько часов они были перекрыты.

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Причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом. Синоптики также предупредили о предстоящем дожде с грозами.

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 Теги: Видео, снег, Турция

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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