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На Николаевщине силовики "накрыли" наркопритон. Видео

На Николаевщине силовики "накрыли" наркопритон. ВидеоНаркодельцы забаррикадировались, двери пришлось выламывать.

Штурмом пришлось брать полиции наркопритон на Николаевщине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

Торговцы дом превратили в настоящую крепость - с бронированной дверью, овчарками и камерами видеонаблюдения. С приходом правоохранителей, наркодельцы забаррикадировались, двери пришлось выламывать.

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Торговали супруги опиатами.

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 Теги: наркопритон, Николаевская область

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Сегодня, 09:38 » Автор: Ирина Шевченко
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