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Смертельное ДТП на Львовщине с участием полицейского: новые детали. Видео

Смертельное ДТП на Львовщине с участием полицейского: новые детали. ВидеоВ результате ДТП погибли двое парней.

Два месяца без права на залог за то, что насмерть сбил двух скутеристов и пытался убежать.

Такую меру пресечения 26-летнему следователю Назару Гнатюку избрал Галицкий суд Львова, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Следователь за рулем автомобиля сбил скутер. Его водитель и пассажир - ребята 18 и 19 лет, погибли на месте.

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Экспертиза установила: содержание алкоголя в крови следователя превышал норму в шесть раз.

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 Теги: ДТП, Львовская область

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Сегодня, 12:50 » Автор: Ирина Шевченко
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