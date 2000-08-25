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Мощное землетрясение сотрясло Грецию. Видео

Мощное землетрясение сотрясло Грецию. ВидеоСообщений о травмированных пока нет.

В Греции в 31 километре к юго-западу от города Трикала, сегодня, 31 августа, после 10:00 утра, на глубине 1,8 километра произошло 5-балльное землетрясение.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

В результате землетрясения на сельских дорогах произошли оползни.

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Сообщений о травмированных пока нет.

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 Теги: землетрясение, Греция

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Сегодня, 14:26 » Автор: Ирина Шевченко
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