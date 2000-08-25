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Новый клип Бориса Гребенщикова "взорвал" Сеть. Видео

Новый клип Бориса Гребенщикова "взорвал" Сеть. ВидеоПесня стала саундтреком к фильму "Гоголь. Страшная месть".

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" сняли видео на песню "Страшная месть" из саундтрека к фильму "Гоголь. Страшная месть".

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

Картина режиссера Егора Баранова вышла в прокат 30 августа.

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Это последняя часть трилогии по мотивам произведений Николая Гоголя (предыдущие - "Гоголь. Начало" и "Гоголь. Вий", - ред.); в ее основу легла одноименная повесть из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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 Теги: Гоголь. Страшная месть, Гребенщиков

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Сегодня, 16:17 » Автор: Ирина Шевченко
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