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В итальянском храме обвалилась крыша. Видео

В итальянском храме обвалилась крыша. Видео Инцидент произошел в Риме.

В центре Рима у подножия Капитолийского холма обрушилась крыша римско-католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Из-за падения кусков кровли получила повреждения и античная Мамертинская тюрьма, расположенная рядом с церковью.

По преданию, здесь провели свои последние дни апостолы Петр и Павел.

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Данных о пострадавших нет. В момент происшествия церковь была закрыта для посещения. Что стало причиной обрушения, неизвестно.

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 Теги: Рим, храм, крыша

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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Пострадавших нет.

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