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Депутат Чумак попытался пройти в кабинет мэра Одессы. Видео
Виктора Чумака не пропустила "Муниципальная Стража".
Мэр Одессы Геннадий Труханов сбежал от главы гражданского движения “Хвиля”, народного депутата Украины Виктор Чумака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Мегафон.
Это произошло 31 августа, когда Чумак с группой местных политиков и представителей рынка “Успех” пытался пройти в кабинет к Труханову в здании Одесского горсовета на Думской площади.
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Сначала незаконная “гвардия” Труханова – так называемая “Муниципальная Стража” пыталась не пропустить депутата в здание. А когда он все же прорвался в кабинет к Труханову – последнего на месте не оказалось.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сбежал от главы гражданского движения “Хвиля”, народного депутата Украины Виктор Чумака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Мегафон.
Это произошло 31 августа, когда Чумак с группой местных политиков и представителей рынка “Успех” пытался пройти в кабинет к Труханову в здании Одесского горсовета на Думской площади.
Читайте также: В итальянском храме обвалилась крыша. Видео
Сначала незаконная “гвардия” Труханова – так называемая “Муниципальная Стража” пыталась не пропустить депутата в здание. А когда он все же прорвался в кабинет к Труханову – последнего на месте не оказалось.
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