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Популярный исполнитель выпустил новый сингл. Видео

Популярный исполнитель выпустил новый сингл. Видео Макс Барских представил клип на песню "Вспоминать".

Украинский певец Макс Барских презентовал осенний сингл Вспоминать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Это первый сингл из будущего альбома музыканта "7". Он посвящен семи чувствам, которые его автор испытал за два года, прошедших с момента релиза мультиплатинового альбома Туманы.

"Воспоминания - это чаще всего фрагменты лучшего, которые остаются после отношений. Я помню только хорошее и оставляю себе светлый портрет человека, которого любил. Вас ждет очень откровенный альбом, и он уже в пути", - рассказал Макс Барских.

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Live-презентация альбома "7" состоится 29 ноября в киевском Международном выставочном центре.

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 Теги: Макс Барских, сингл

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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