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В России самолет загорелся во время посадки. Видео
Инцидент произошел на лайнере Москва-Сочи.
Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, во время посадки в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", - сказал собеседник.
Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. "Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и потерял левое крыло", - сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушили.
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Во время пожара Боинга 737 "Utair" погиб 1 человек и еще 4 пострадали. Погибший - работник аэропорта, у которого случился сердечный приступ. Остальные пострадавшие надышались угарным газом. Предварительная причина аварии - пилоты не до конца справившихся с посадкой в сложных метеоусловиях.
Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, во время посадки в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", - сказал собеседник.
Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. "Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и потерял левое крыло", - сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушили.
Читайте также: Уличная камера зафиксировала момент аварии в Каменском. Видео
Во время пожара Боинга 737 "Utair" погиб 1 человек и еще 4 пострадали. Погибший - работник аэропорта, у которого случился сердечный приступ. Остальные пострадавшие надышались угарным газом. Предварительная причина аварии - пилоты не до конца справившихся с посадкой в сложных метеоусловиях.
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