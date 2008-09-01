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В России самолет загорелся во время посадки. Видео

В России самолет загорелся во время посадки. Видео Инцидент произошел на лайнере Москва-Сочи.

Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, во время посадки в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", - сказал собеседник.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. "Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и потерял левое крыло", - сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушили.

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Во время пожара Боинга 737 "Utair" погиб 1 человек и еще 4 пострадали. Погибший - работник аэропорта, у которого случился сердечный приступ. Остальные пострадавшие надышались угарным газом. Предварительная причина аварии - пилоты не до конца справившихся с посадкой в сложных метеоусловиях.

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 Теги: Сочи, самолет

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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