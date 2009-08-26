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Раздел: Видеоновости  
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В Одессе прошел зрелищный карнавал уличных театров. Видео

В Одессе прошел зрелищный карнавал уличных театров. ВидеоВ Одессе уличные театры со всего мира провели карнавал
Полтора десятка уличных театров в центре Одессы для всех и абсолютно бесплатно показывают свои выступления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua

Фестиваль проходит в рамках празднования Дня города.

По словам его идейного вдохновителя и организатора Георгия Делиева, не только зрители должны идти к театрам, но и театры к зрителям.

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Открыл фестиваль - небольшой импровизированный карнавал. А работают театры в самых разных локациях в центре города.

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 Теги: Одесса, карнавал

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Сегодня, 13:11 » Автор: Татьяна Ларина
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