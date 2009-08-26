» » Звезда вечера: принц Гарри спел на сцене театра. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Звезда вечера: принц Гарри спел на сцене театра. Видео

Звезда вечера: принц Гарри спел на сцене театра. ВидеоЗал пришел в небывалый восторг от выступления герцога

На днях принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительное мероприятие в театре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

И пока наши читатели обсуждали, в каком платье герцогиня появилась на приеме, стало известно, как впечатлил гостей ее супруг. Так, принц Гарри стал настоящей звездой вечера: он поднялся на сцену театра и спел несколько строчек из песни мюзикла You’ll be Back. Зал пришел в небывалый восторг от выступления герцога и буквально "взорвался" аплодисментами.

Читайте также: Принц Гарри «зажигал» на сцене с известной рок-группой. Видео

Не остались равнодушными и актеры постановки. Они попросили внука Елизаветы II исполнить композицию полностью. "Это обязательно произойдет", - пообещал возлюбленный Маркл.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Принц Гарри, театр

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:41 » Автор: Татьяна Ларина
     718
     0

Похожие новости по теме

Принц Гарри и Меган Маркл поженились. Видео Принц Гарри и Меган Маркл поженились. Видео

Церемония венчания младшего внука английской королевы Елизаветы II прошла в Виндзорском замке.

Принц Гарри и Меган Маркл дали первое совместное интервью. Видео Принц Гарри и Меган Маркл дали первое совместное интервью. Видео

Кольцо, предложение, планы на будущее.

Принц Гарри оконфузился на встрече со студентами. Видео Принц Гарри оконфузился на встрече со студентами. Видео

Принц Гарри случайно пожал вместо руки воздушный шарик.

Принц Гарри «зажигал» на сцене с известной рок-группой. Видео Принц Гарри «зажигал» на сцене с известной рок-группой. Видео

Внук британской королевы выступил на благотворительном вечере.

Как оказалось, принц Гарри - еще тот танцор. Видео Как оказалось, принц Гарри - еще тот танцор. Видео

На видеохостинге Ютюбе появилось видео с танцующим принцем Гарри.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх