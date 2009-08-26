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Известный гонщик попал в страшную аварию на гран-при Италии. Видео

Известный гонщик попал в страшную аварию на гран-при Италии. ВидеоТехникам команды пришлось нарушить так называемый комендантский час.

Пилот Sauber Маркус Эрикссон попал в ужасную аварию во время второй свободной практики в пятницу, 31 августа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Эрикссон потерял контроль над болидом после того, как на нем заклинило DRS, когда он пытался затормозить перед первым поворотом трассы в Монце в начале второй свободной практики.

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Стоит добавить, что техникам команды пришлось нарушить так называемый комендантский час, чтобы собрать новое шасси для шведа. Сам пилот, после прохождения медицинского осмотра был допущен к участию в квалификации и гонке.

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 Теги: Видео, авария

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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