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В России взорвался гидроцикл. Видео
Пострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации.
В районе российского поселка Кабардинка произошел взрыв арендованного гидроцикла, пострадали мужчина с ребенком.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Инцидент произошел 29 августа в тот момент, когда туристы катались, позируя перед камерой.
На кадрах, которые успели снять очевидцы, видно, как взрывная волна разбрасывает пассажиров в разные стороны, а фрагменты плавсредства разлетаются в воздухе.
По данным местных СМИ, пострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации.
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В то же время МЧС РФ не подтверждает информацию о взрыве гидроцикла в Геленджике. В ведомстве отметили, что такое событие на территории региона оперативными службами не регистрировалось.
В районе российского поселка Кабардинка произошел взрыв арендованного гидроцикла, пострадали мужчина с ребенком.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Инцидент произошел 29 августа в тот момент, когда туристы катались, позируя перед камерой.
На кадрах, которые успели снять очевидцы, видно, как взрывная волна разбрасывает пассажиров в разные стороны, а фрагменты плавсредства разлетаются в воздухе.
По данным местных СМИ, пострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации.
Читайте также: Интернет «взорвался» фотожабами на незадачливого учителя из России
В то же время МЧС РФ не подтверждает информацию о взрыве гидроцикла в Геленджике. В ведомстве отметили, что такое событие на территории региона оперативными службами не регистрировалось.
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