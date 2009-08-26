» » В России взорвался гидроцикл. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В России взорвался гидроцикл. Видео

В России взорвался гидроцикл. ВидеоПострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации.

В районе российского поселка Кабардинка произошел взрыв арендованного гидроцикла, пострадали мужчина с ребенком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Инцидент произошел 29 августа в тот момент, когда туристы катались, позируя перед камерой.

На кадрах, которые успели снять очевидцы, видно, как взрывная волна разбрасывает пассажиров в разные стороны, а фрагменты плавсредства разлетаются в воздухе.

По данным местных СМИ, пострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации.

Читайте также: Интернет «взорвался» фотожабами на незадачливого учителя из России

В то же время МЧС РФ не подтверждает информацию о взрыве гидроцикла в Геленджике. В ведомстве отметили, что такое событие на территории региона оперативными службами не регистрировалось.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гидроцикл, Видео, взрыв

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
     1029
     0

Похожие новости по теме

В России взорвался метеорит. Видео В России взорвался метеорит. Видео

Пострадавших нет.

Взрыв на фабрике в Турции: много погибших. Видео Взрыв на фабрике в Турции: много погибших. Видео

Пострадавшие госпитализированы.

СМИ: В лондонском метро произошел взрыв, есть пострадавшие. Видео СМИ: В лондонском метро произошел взрыв, есть пострадавшие. Видео

В задней части поезда взорвался белый контейнер.

Появились кадры, как Gelandewagen наехал на двух девочек в Москве. Видео Появились кадры, как Gelandewagen наехал на двух девочек в Москве. Видео

Дети были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Ингушетии возле мечети взорвался автомобиль. Видео В Ингушетии возле мечети взорвался автомобиль. Видео

По данным СМИ, взорвался газовый баллон в машине, есть пострадавшие.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх