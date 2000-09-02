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Раздел: Видеоновости  
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​В Днепре влюбленные подростки выпрыгнули из окна. Видео

​В Днепре влюбленные подростки выпрыгнули из окна. ВидеоВлюбленные выпрыгнули с балкона небоскреба в центре Днепра.

В Днепре влюбленные подростки выпрыгнули с балкона небоскреба.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В Днепре влюбленные подростки выпрыгнули с балкона небоскреба. На тот свет - в розовых лепестках. 18-летний парень и его 16-летняя девушка покончили жизнь самоубийством.

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Они были не местными, приехали накануне из Киева. Что толкнуло девушку и юношу на роковой шаг, сейчас выясняет полиция.

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 Теги: Днепр, Видео, суицид

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Вчера, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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