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Так выглядит процесс съемки известного фильма. Видео
Новые "Фантастические звери" выйдут в конце осени.
Действие сюжета новой части разворачивается в Париже, в 1927 году. Спустя несколько месяцев после событий оригинальной картины, могущественный тёмный маг Геллерт Гриндельвальд (Джонни Депп) сбегает из-под стражи и приступает к поиску еще большего числа приспешников с целью осуществить свою зловещую цель: возвысить волшебников над всеми не-магами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Единственный, кто способен остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), который некогда был самым близким другом Геллерта. Но Дамблдору не удастся справиться со злом в одиночку, поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика, Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн).
Захватывающее приключение, полное невероятных опасностей, вновь объединит Ньюта с Тиной (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якобом (Дэн Фоглер), а проверив на прочность их дружбу и верность друг другу.
В актёрском составе также значатся Эзра Миллер (Криденс), Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Каллум Тёрнер (Тесей Скамандр) и Клаудия Ким. Режиссёрское кресло проекта (как и всех последующих трёх частей) досталось Дэвиду Йейтсу.
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Премьера фильма запланирована на 15 ноября.
Действие сюжета новой части разворачивается в Париже, в 1927 году. Спустя несколько месяцев после событий оригинальной картины, могущественный тёмный маг Геллерт Гриндельвальд (Джонни Депп) сбегает из-под стражи и приступает к поиску еще большего числа приспешников с целью осуществить свою зловещую цель: возвысить волшебников над всеми не-магами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Единственный, кто способен остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), который некогда был самым близким другом Геллерта. Но Дамблдору не удастся справиться со злом в одиночку, поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика, Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн).
Захватывающее приключение, полное невероятных опасностей, вновь объединит Ньюта с Тиной (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якобом (Дэн Фоглер), а проверив на прочность их дружбу и верность друг другу.
В актёрском составе также значатся Эзра Миллер (Криденс), Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Каллум Тёрнер (Тесей Скамандр) и Клаудия Ким. Режиссёрское кресло проекта (как и всех последующих трёх частей) досталось Дэвиду Йейтсу.
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Премьера фильма запланирована на 15 ноября.
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