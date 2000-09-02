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Уличная камера сняла "летающую" Tesla. Видео
Автомобиль совершил невероятный прыжок.
В Канаде водитель, сидя за рулем Tesla, смог разогнать авто до такой степени, что пролетел 30 метров через железнодорожный переезд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На кадрах можно увидеть трассу, по которой мчится Tesla на катастрофически неприличной скорости.
Скорость настолько высока, что на кадрах рассмотреть сам автомобиль невозможно.
Читайте также: Так выглядит процесс съемки известного фильма. Видео
При этом, можно увидеть, как машине удается без особых сложностей пролететь железнодорожный переезд.
В Канаде водитель, сидя за рулем Tesla, смог разогнать авто до такой степени, что пролетел 30 метров через железнодорожный переезд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На кадрах можно увидеть трассу, по которой мчится Tesla на катастрофически неприличной скорости.
Скорость настолько высока, что на кадрах рассмотреть сам автомобиль невозможно.
Читайте также: Так выглядит процесс съемки известного фильма. Видео
При этом, можно увидеть, как машине удается без особых сложностей пролететь железнодорожный переезд.
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