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Так выглядит самая элитная школа Украины. Видео
Здесь учатся дети знаменитых людей.
Более 10 миллионов потратил на Гимназию советник мэра Виталия Кличко бизнесмен Игорь Никонов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Читайте также: Уличная камера сняла "летающую" Tesla. Видео
Там учатся дети политиков, футболистов сборной Украины и даже актеров "Квартала 95".
Более 10 миллионов потратил на Гимназию советник мэра Виталия Кличко бизнесмен Игорь Никонов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Читайте также: Уличная камера сняла "летающую" Tesla. Видео
Там учатся дети политиков, футболистов сборной Украины и даже актеров "Квартала 95".
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