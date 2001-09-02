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Так выглядит самая элитная школа Украины. Видео

Так выглядит самая элитная школа Украины. Видео Здесь учатся дети знаменитых людей.

Более 10 миллионов потратил на Гимназию советник мэра Виталия Кличко бизнесмен Игорь Никонов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

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Там учатся дети политиков, футболистов сборной Украины и даже актеров "Квартала 95".

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 Теги: школа, видео

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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