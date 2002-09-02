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Полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать грабителя. Видео

Полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать грабителя. Видео Мужчина украл ноутбуки и скрылся.

На днях в Чорткове произошло ограбление. Неизвестный вынес компьютерную технику, причинив ущерб на большую сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Терен.

Как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, незнакомца подозревают в краже двух ноутбуков из помещения государственного предприятия, в районном центре.

Камера видеонаблюдения зафиксировала подозреваемого.

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Если вы узнали данное лицо или знаете его местонахождение, сообщите по телефонам в Чорткове (03552) 2-12-45, 097-176-96-16, 067-350-71-80 или на линию "102".

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 Теги: Чортков, видео

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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