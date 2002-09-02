Раздел: Видеоновости
Полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать грабителя. Видео
Мужчина украл ноутбуки и скрылся.
На днях в Чорткове произошло ограбление. Неизвестный вынес компьютерную технику, причинив ущерб на большую сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Терен.
Как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, незнакомца подозревают в краже двух ноутбуков из помещения государственного предприятия, в районном центре.
Камера видеонаблюдения зафиксировала подозреваемого.
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Если вы узнали данное лицо или знаете его местонахождение, сообщите по телефонам в Чорткове (03552) 2-12-45, 097-176-96-16, 067-350-71-80 или на линию "102".
На днях в Чорткове произошло ограбление. Неизвестный вынес компьютерную технику, причинив ущерб на большую сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Терен.
Как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, незнакомца подозревают в краже двух ноутбуков из помещения государственного предприятия, в районном центре.
Камера видеонаблюдения зафиксировала подозреваемого.
Читайте также: Так выглядит самая элитная школа Украины. Видео
Если вы узнали данное лицо или знаете его местонахождение, сообщите по телефонам в Чорткове (03552) 2-12-45, 097-176-96-16, 067-350-71-80 или на линию "102".
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