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В Днепре вооруженный мужчина угрожал прохожим. Видео
При себе у мужчины было удостоверение «Правого сектора»
1 сентября, около 22:00, на линию «102»сообщили, что на проспекте Ивана Мазепы, возле супермаркета VARUS, находится вооруженный мужчина, который угрожает прохожим. На место немедленно направили экипаж патрульной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. При себе у него оказалось не только оружие, но и удостоверение «Правого сектора».
Правоохранители сообщили, что задержанный мужчина успел зайти в магазин «Море пива» и, угрожая пистолетом, купить пиво без очереди. Далее, по словам полицейских, мужчина вышел на улицу и, угрожая пистолетом прохожему, заставил его снять футболку.
Роман, очевидец происшествия, рассказал, что после этого мужчина попытался скрыться на такси: «У входа в супермаркет ко мне подошел мужчина, который сказал, что здесь разгуливает человек с пистолетом. Я действительно увидел мужчину, который, угрожая оружием водителю такси садился в машину. По проспекту как раз ехал экипаж патрульной полиции. Я объяснил им ситуацию, и им удалось оперативно задержать вооруженного».
Предварительно, у мужчины был при себе пистолет системы Стечкина с глушителем, с 12 боевыми патронами. Но никаких документов на оружие у него при себе не оказалось.
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Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, а мужчину доставили в Новокодакское отделение полиции, для выяснения обстоятельств. Какое именно оружие использовал мужчина, станет известно после проведения соответствующих экспертиз.
1 сентября, около 22:00, на линию «102»сообщили, что на проспекте Ивана Мазепы, возле супермаркета VARUS, находится вооруженный мужчина, который угрожает прохожим. На место немедленно направили экипаж патрульной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. При себе у него оказалось не только оружие, но и удостоверение «Правого сектора».
Правоохранители сообщили, что задержанный мужчина успел зайти в магазин «Море пива» и, угрожая пистолетом, купить пиво без очереди. Далее, по словам полицейских, мужчина вышел на улицу и, угрожая пистолетом прохожему, заставил его снять футболку.
Роман, очевидец происшествия, рассказал, что после этого мужчина попытался скрыться на такси: «У входа в супермаркет ко мне подошел мужчина, который сказал, что здесь разгуливает человек с пистолетом. Я действительно увидел мужчину, который, угрожая оружием водителю такси садился в машину. По проспекту как раз ехал экипаж патрульной полиции. Я объяснил им ситуацию, и им удалось оперативно задержать вооруженного».
Предварительно, у мужчины был при себе пистолет системы Стечкина с глушителем, с 12 боевыми патронами. Но никаких документов на оружие у него при себе не оказалось.
Читайте также: Киев: в метро вооруженный мужчина угрожал пассажирам
Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, а мужчину доставили в Новокодакское отделение полиции, для выяснения обстоятельств. Какое именно оружие использовал мужчина, станет известно после проведения соответствующих экспертиз.
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