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В Сети показали, как едет настоящий гиперкар, собранный из кубиков Lego. Видео

В Сети показали, как едет настоящий гиперкар, собранный из кубиков Lego. ВидеоКопия Bugatti Chiron выполнена из миллиона кубиков Lego

Компания Lego представила свое видение Bugatti Chiron. Гиперкар Бугатти воссоздали в натуральную величину и он даже способен самостоятельно двигаться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua

Копия Bugatti Chiron выполнена из миллиона кубиков Lego, а на ее изготовление ушло 13 438 человеко-часов. В общем, трудились над авто очень долго. Весит автомобиль 1500 кг – почти как настоящее купе Бугатти.

Самое интересное, что это не просто макет. Гиперкар Bugatti способен самостоятельно передвигаться, ведь получил 2304 миниатюрных электромотора. Такими же моторчиками оснащают различные игрушки Lego.

Суммарная мощность составляет 5 л. с., а максимальный крутящий момент – 92 Н∙м. Кроме того, у автомобиля снимается руль, регулируется антикрыло и даже установлен спидометр.

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Тест-пилот Бугатти Энди Уоллес даже испытал этот аппарат на полигоне Volkswagen в Эра-Лессине (именно там установил рекорд скорости Bugatti Veyron). Максимальная скорость составила целых 20 км/ч.

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 Теги: гиперкар, Lego

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Сегодня, 13:59 » Автор: Татьяна Ларина
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