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В Киеве состоялись гонки на уникальных велосипедах. Видео
В центре столицы собрались больше 1500 велосипедистов
В воскресенье, 2 сентября, в Киеве состоялись международные соревнования «Велосотка 2018». В формате шоссейный гонок все желающие на разных велосипедах соревновались на дистанции 100 километров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Цель такой гонки - популяризация здорового образа жизни и экологического вида транспорта. Также спортсменам, путешественникам и любителям велоспорта предоставили уникальную возможность усовершенствовать свое мастерство. Об этом Информатор узнал от организаторов мероприятия.
Читайте также: В Киеве прошел парад на велосипедах
В гонке приняли участие больше 1500 спортсменов. Всех разделили на 4 старта: велогонку начали спортсмены на профессиональных шоссейных велосипедах, вторыми стартовали спортсмены-любители, а третьими - гонщики на маунтенбайках. К слову, этот старт был самым массовым. Четвертыми начали соревноваться спортсмены на уникальных велосипедах. Это были и тандемы, и кастомные байки, фиксы и синглспиды, винтажные велосипеды (не позднее 1987 года выпуска), велосипеды «Украина» (обязательное условие - в оригинальном исполнении, без тюнинга), электровелосипеды и другие модели.
В воскресенье, 2 сентября, в Киеве состоялись международные соревнования «Велосотка 2018». В формате шоссейный гонок все желающие на разных велосипедах соревновались на дистанции 100 километров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Цель такой гонки - популяризация здорового образа жизни и экологического вида транспорта. Также спортсменам, путешественникам и любителям велоспорта предоставили уникальную возможность усовершенствовать свое мастерство. Об этом Информатор узнал от организаторов мероприятия.
Читайте также: В Киеве прошел парад на велосипедах
В гонке приняли участие больше 1500 спортсменов. Всех разделили на 4 старта: велогонку начали спортсмены на профессиональных шоссейных велосипедах, вторыми стартовали спортсмены-любители, а третьими - гонщики на маунтенбайках. К слову, этот старт был самым массовым. Четвертыми начали соревноваться спортсмены на уникальных велосипедах. Это были и тандемы, и кастомные байки, фиксы и синглспиды, винтажные велосипеды (не позднее 1987 года выпуска), велосипеды «Украина» (обязательное условие - в оригинальном исполнении, без тюнинга), электровелосипеды и другие модели.
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