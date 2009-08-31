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В Киеве состоялись гонки на уникальных велосипедах. Видео

В Киеве состоялись гонки на уникальных велосипедах. ВидеоВ центре столицы собрались больше 1500 велосипедистов

В воскресенье, 2 сентября, в Киеве состоялись международные соревнования «Велосотка 2018». В формате шоссейный гонок все желающие на разных велосипедах соревновались на дистанции 100 километров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Цель такой гонки - популяризация здорового образа жизни и экологического вида транспорта. Также спортсменам, путешественникам и любителям велоспорта предоставили уникальную возможность усовершенствовать свое мастерство. Об этом Информатор узнал от организаторов мероприятия.

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В гонке приняли участие больше 1500 спортсменов. Всех разделили на 4 старта: велогонку начали спортсмены на профессиональных шоссейных велосипедах, вторыми стартовали спортсмены-любители, а третьими - гонщики на маунтенбайках. К слову, этот старт был самым массовым. Четвертыми начали соревноваться спортсмены на уникальных велосипедах. Это были и тандемы, и кастомные байки, фиксы и синглспиды, винтажные велосипеды (не позднее 1987 года выпуска), велосипеды «Украина» (обязательное условие - в оригинальном исполнении, без тюнинга), электровелосипеды и другие модели.

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 Теги: Киев, гонки

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