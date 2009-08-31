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Уникальные кадры неизвестного племени туземцев, снятые дроном. Видео
В Сети появились уникальные кадры из жизни амазонских аборигенов
В Сети опубликовали уникальные кадры, на которых запечатлено неизвестное до нынешнего времени индейское племя, живущее в лесах Бразилии. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Видео было снято с помощью дрона во время экспедиции Национального фонда индейцев, в резервации Вале до Явари на юго-западе дождевых лесов Амазонии.
На кадрах можно увидеть 16 человек из племени, которое никогда не контактировало с другими людьми. В руках у одного из них лук и стрелы.
Исследователи также смогли снять самодельные орудия труда и хижины индейцев Амазонки.
Фонд годами изучал лишь фотографии на этом участке, однако на сей раз ему удалось получить уникальное видео. Правда, исследователи пока не смогли идентифицировать, какое конкретно это было племя. Правда, у них уже есть догадки по поводу этнической принадлежности и языка, на котором говорят аборигены.
Отметим, что внешние контакты для подобных племен часто могут быть смертельными. Они заканчиваются массовыми убийствами или эпидемиями. В прошлом году группа золотодобытчиков якобы убила десять человек в одном из племен этого региона.
Читайте также: Это племя находится на грани исчезновения. Фото
В резервации Вале до Явари живет около 11 племен. Национальный фонд индейцев делает фотографии и видео туземцев, но уже больше 30 лет не пытается наладить контакт с ними.
В Сети опубликовали уникальные кадры, на которых запечатлено неизвестное до нынешнего времени индейское племя, живущее в лесах Бразилии. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Видео было снято с помощью дрона во время экспедиции Национального фонда индейцев, в резервации Вале до Явари на юго-западе дождевых лесов Амазонии.
На кадрах можно увидеть 16 человек из племени, которое никогда не контактировало с другими людьми. В руках у одного из них лук и стрелы.
Исследователи также смогли снять самодельные орудия труда и хижины индейцев Амазонки.
Фонд годами изучал лишь фотографии на этом участке, однако на сей раз ему удалось получить уникальное видео. Правда, исследователи пока не смогли идентифицировать, какое конкретно это было племя. Правда, у них уже есть догадки по поводу этнической принадлежности и языка, на котором говорят аборигены.
Отметим, что внешние контакты для подобных племен часто могут быть смертельными. Они заканчиваются массовыми убийствами или эпидемиями. В прошлом году группа золотодобытчиков якобы убила десять человек в одном из племен этого региона.
Читайте также: Это племя находится на грани исчезновения. Фото
В резервации Вале до Явари живет около 11 племен. Национальный фонд индейцев делает фотографии и видео туземцев, но уже больше 30 лет не пытается наладить контакт с ними.
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