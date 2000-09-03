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Спецподразделение полиции получило новые авто. Видео

Спецподразделение полиции получило новые авто. Видео Транспорт закупили при помощи американских партнеров.

В последний день лета спецподразделение «Корд» пополнилось не только новыми бойцами, но и новейшими автомобилями Ford Transit Custom Kombi модельного года 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.

На базе спецподразделения «Корд» 31 августа прошел очередной выпуск – 26 новых бойцов будут нести службу в 10 областях Украины. Также была передана партия новых автомобилей – 11 фургонов Ford Transit Custom Kombi 2018 модельного года.

Закупка такого современного транспорта стала возможна благодаря помощи американских партнеров. Теперь в спецподразделении «Корд» автопарк для перевозки личного состава увеличился до 30 микроавтобусов.

Ford Transit Custom Kombi для «Корда» способен перевозить до 6 человек личного состава. В задней части имеется грузовой отсек – для перевозки оружия и спецсредств, помогающих при задержании преступников.

Отметим, что существенно обновленный Ford Transit Custom вышел на украинский рынок в этом году. Машину легко отличить по иным фарам, решетке радиатора и бамперу. В салоне полностью переработанная приборная панель. Под капотом стоит уже не известный 2,2-литровый, а новейший 2,0-литровый турбодизель EcoBlue мощностью 130 л.с. (есть варианты в 105 и 170 л.с.), обладающий лучшей топливной экономичностью.

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На торжественной церемонии выпуска спецназовцев и передачи им новых автомобилей присутствовал Министр МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и Чрезвычайный и Уполномоченный посол США в Украине Мари Иванович.

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 Теги: КОРД, автомобили

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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