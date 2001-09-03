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Во Львове погасили пожар на КПП бывшей военной части. Видео
На борьбу с огнем ушло всего 25 минут.
Второго сентября, на улице Лычаковской, 105, загорелся КПП бывшей воинской части, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.
По предварительным данным, пожар вспыхнул около 17:00. Огонь охватил здание бывшего пропускного пункта.
На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь около 17:25.
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В результате происшествия никто не пострадал.
Второго сентября, на улице Лычаковской, 105, загорелся КПП бывшей воинской части, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.
По предварительным данным, пожар вспыхнул около 17:00. Огонь охватил здание бывшего пропускного пункта.
На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь около 17:25.
Читайте также: В Одессе прошел масштабный концерт ко дню города. Видео
В результате происшествия никто не пострадал.
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