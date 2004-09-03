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Сумские пограничники выявили нелегала в багажнике авто. Видео

Сумские пограничники выявили нелегала в багажнике авто. Видео Мужчину пытались незаконно переправить через границу.

Работники Сумского отряда Госпогранслужбы Украины предотвратили незаконное пересечение украинской границы гражданином Молдовы, везшего нелегала в багажнике автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что при проверке автомобиля марки Volvo российской регистрации, на котором въезжал в Украину из России гражданин Молдовы, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил пассажира-нелегала, которым также оказался гражданин Молдовы. Он находился между задним сиденьем и стиральной машиной и был накрыт личными вещами.

В пограничной службе отметили, что мужчина накануне уже пытался пересечь российско-украинскую границу. Пограничники его не пропустили и вернули в РФ, поскольку ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Как сообщается, в отношении 33-летнего иностранца составлены административные материалы. Также в отношении него будет принято решение об отказе в пересечении границы и о продлении срока запрета въезда в Украину сроком на 10 лет.

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В свою очередь в отношении водителя открыто уголовное производство по статье незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

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 Теги: пограничники, багажник

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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