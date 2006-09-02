Пожар в Харькове: сгорело здание и четыре автомобиля. Видео

Площадь возгорания составила около 300 кв.м.



В Харькове сгорел дом и четыре машины. По данным Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области, информация о пожаре в недостроенном трехэтажном нежилом доме по адресу ул. Грековская, 77а поступила 2 сентября в 00:37, сообщает



На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания на площади 300 кв.м. Кроме того, горели 4 автомобиля (3 грузовика и 1 микроавтобус), стоявших возле здания.



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В 1:24 пожар был локализован, в 3:16 полностью ликвидирован. Причина и ущерб выясняются.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Харькове сгорел дом и четыре машины. По данным Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области, информация о пожаре в недостроенном трехэтажном нежилом доме по адресу ул. Грековская, 77а поступила 2 сентября в 00:37, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания на площади 300 кв.м. Кроме того, горели 4 автомобиля (3 грузовика и 1 микроавтобус), стоявших возле здания.В 1:24 пожар был локализован, в 3:16 полностью ликвидирован. Причина и ущерб выясняются.



