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Пожар в Харькове: сгорело здание и четыре автомобиля. Видео

Пожар в Харькове: сгорело здание и четыре автомобиля. Видео Площадь возгорания составила около 300 кв.м.

В Харькове сгорел дом и четыре машины. По данным Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области, информация о пожаре в недостроенном трехэтажном нежилом доме по адресу ул. Грековская, 77а поступила 2 сентября в 00:37, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания на площади 300 кв.м. Кроме того, горели 4 автомобиля (3 грузовика и 1 микроавтобус), стоявших возле здания.

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В 1:24 пожар был локализован, в 3:16 полностью ликвидирован. Причина и ущерб выясняются.

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 Теги: Харьков, пожар

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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