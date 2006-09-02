» » В Сальвадоре сражались огненными шарами. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сальвадоре сражались огненными шарами. Видео

В Сальвадоре сражались огненными шарами. ВидеоУчастники боев говорят, что действо - воссоздание поединка между покровителем города Святым Джеронимо и дьяволом.

Десятки сальвадорцев и гостей страны устроили бои огненными шарами. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Десятки людей на улицах швыряли друг в друга подожженные тряпки в виде шаров.

Читайте также: В Киеве взрослые и дети превратили бег в настоящий праздник. Видео

Чтобы не обжечь себе руки, участники праздника используют специальные перчатки.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: огонь, бои, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:38 » Автор: Богдан Процив
     18
     0

Похожие новости по теме

В Киеве взрослые и дети превратили бег в настоящий праздник. Видео В Киеве взрослые и дети превратили бег в настоящий праздник. Видео

Все его участники бежали и обсыпались красками Холи.

В России десятки людей устроили драку прямо посреди дороги. Видео В России десятки людей устроили драку прямо посреди дороги. Видео

Причины драки неизвестны.

В Испании во время «кровавых боев» раздавили 160 тонн томатов. Видео В Испании во время «кровавых боев» раздавили 160 тонн томатов. Видео

В мероприятии приняли участие больше 20 тысяч человек.

Массовые столкновения в Англии: пострадали десятки людей. Видео Массовые столкновения в Англии: пострадали десятки людей. Видео

Полиция задержала нескольких особо агрессивных митингующих.

Львовский флешмоб: десятки бутылок русской водки отправили в канализацию. Видео Львовский флешмоб: десятки бутылок русской водки отправили в канализацию. Видео

Таким образом участники акции призвали бойкотировать российские товары.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх