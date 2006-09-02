Раздел: Видеоновости
Над лесами штата Мичиган промчался мощный торнадо. Видео
За движением черных облаков наблюдали сотни людей.
В американском штате Мичиган зафиксировали мощный смерч. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видео сняли очевидцы.
Небо внезапно накрыли густые серые облака, поднялся ветер. За движением черных облаков наблюдали сотни людей.
На своем пути смерч снес несколько зданий. Обошлось без жертв и пострадавших.
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По словам метеорологов, такой сильный ветер может принести в регион мощные осадки.
В американском штате Мичиган зафиксировали мощный смерч. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видео сняли очевидцы.
Небо внезапно накрыли густые серые облака, поднялся ветер. За движением черных облаков наблюдали сотни людей.
На своем пути смерч снес несколько зданий. Обошлось без жертв и пострадавших.
Читайте также: Мужчина привязал дочь к багажнику и ездил по дороге. Видео
По словам метеорологов, такой сильный ветер может принести в регион мощные осадки.
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