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Олег Винник устроил перепалку с украинской певицей. Видео

Олег Винник устроил перепалку с украинской певицей. ВидеоНастя Каменских вступила в спор с кумиром "молодих вовчиць".

На шоу Х-фактор 9, который стартовал 1 сентября, молодая украинская певица Абие (Наталья Шевченко) спровоцировала небольшой скандал между судьями Олегом Винником и Настей Каменских.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Так, после выступления 19-летней артистки из Миргорода, которая исполнила авторскую композицию "Польська", Винник сказал, что ее манера исполнения схожа с манерой "одной известной певицы, которая у нас одна в Украине".

Слова Винника вызвали недоумение у Каменских.

"Я извиняюсь. Артистка одна только есть в стране? Это вы о ком? Кто это?" - обратилась Настя к своему коллеге.

Но Олег быстро нашел выход из ситуации.

"Я имею ввиду эту манеру... У нас есть только одна артистка: самая красивая, самая сексуальная, самая-самая! Это у нас Настя Каменских!" - отметил Винник.

"Наташа, вы спровоцировали целый скандал здесь. Вы видите?" - вмешался в "перепалку" еще один член жури Дмитрий Шуров.

Х-фактор: молодая певица спровоцировала скандал между Винником и Каменских (видео)

"Я понимаю, понимаю... Мне даже чуть-чуть неловко..." - сказала с улыбкой Абие, которую уже успели назвать "украинской Тори Эймос".

Как бы там ни было, все судьи проекта сказали Наташе "Да" и отправили ее в тренировочный лагерь.

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 Теги: Олег Винник, Настя Каменских

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Сегодня, 13:40 » Автор: Ирина Шевченко
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