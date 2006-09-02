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Масштабный пожар на Харьковщине: новые подробности. Видео
Огонь быстро распространился на более 12 гектаров леса.
На Харьковщине двое суток подряд тушили масштабный лесной пожар.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Загорелось в субботу после обеда сразу в двух местах. Из-за сильной жары огонь быстро распространился на более 12 гектаров леса и вплотную подошел к комплексу очистных сооружений города Волчанск. Спасателям удалось не допустить возгорания зданий.
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Всего на лес с воздуха сбросили более 70 тонн воды, но работы по тушению и до сих пор продолжаются.
На Харьковщине двое суток подряд тушили масштабный лесной пожар.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Загорелось в субботу после обеда сразу в двух местах. Из-за сильной жары огонь быстро распространился на более 12 гектаров леса и вплотную подошел к комплексу очистных сооружений города Волчанск. Спасателям удалось не допустить возгорания зданий.
Читайте также: Масштабный пожар на Полтавщине: новые подробности. Видео
Всего на лес с воздуха сбросили более 70 тонн воды, но работы по тушению и до сих пор продолжаются.
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