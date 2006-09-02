» » Масштабный пожар на Харьковщине: новые подробности. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Масштабный пожар на Харьковщине: новые подробности. Видео

Масштабный пожар на Харьковщине: новые подробности. ВидеоОгонь быстро распространился на более 12 гектаров леса.

На Харьковщине двое суток подряд тушили масштабный лесной пожар.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Загорелось в субботу после обеда сразу в двух местах. Из-за сильной жары огонь быстро распространился на более 12 гектаров леса и вплотную подошел к комплексу очистных сооружений города Волчанск. Спасателям удалось не допустить возгорания зданий.

Читайте также: Масштабный пожар на Полтавщине: новые подробности. Видео

Всего на лес с воздуха сбросили более 70 тонн воды, но работы по тушению и до сих пор продолжаются.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пожар, Харьковская область

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:55 » Автор: Ирина Шевченко
     692
     0

Похожие новости по теме

Масштабный пожар на Полтавщине: новые подробности. Видео Масштабный пожар на Полтавщине: новые подробности. Видео

В целом произошло возгорание на 15 га.

Масштабный пожар на Харьковщине: опубликованы кадры ЧП. Видео Масштабный пожар на Харьковщине: опубликованы кадры ЧП. Видео

Чтобы потушить пожар, понадобилось более восьми часов.

На Львовщине не могут погасить масштабный торфяной пожар. Видео На Львовщине не могут погасить масштабный торфяной пожар. Видео

Более двух гектаров торфа на участке площадью 10 гектаров горят в селе Борки.

Масштабный пожар в Киеве: тушили несколько десятков пожарных. Видео Масштабный пожар в Киеве: тушили несколько десятков пожарных. Видео

Горели склады со стройматериалами.

Сумасшедший пожар уничтожил 100 гектаров леса в Херсонской области. Видео Сумасшедший пожар уничтожил 100 гектаров леса в Херсонской области. Видео

С пламенем сражались 40 пожарных машин.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх