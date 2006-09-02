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Украинский умелец создал радиоуправляемую электротачку. Видео

Украинский умелец создал радиоуправляемую электротачку. ВидеоУправляется она с помощью пульта.

В Тернопольской области фермер Петр Головатый за два месяца сконструировал радиоуправляемую тачку для сельскохозяйственных работ.

Она состоит из двух частей – моторного блока с электродвигателем и прицепа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что тачка может ехать вперед и назад, а также имеет большую грузоподъемность.

"Рама из металла, электромоторы и батареи с электровелосипедов, управляющая электроника самодельная из китайских и не только радиодеталей, цепи и звездочки от различных мотоциклов, колеса от авто. К городу у меня душа не лежит, а к технике лежит. Очень люблю что-то испытывать на огороде, чтобы облегчить труд", – рассказал фермер.

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Управляется тачка с помощью пульта.

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 Теги: электротачка, радиоуправление

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Сегодня, 16:17 » Автор: Ирина Шевченко
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