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Итальянский футболист отличился фантастическим голом. Видео
Фабио Квальярелла забил гол пяткой.
В матче третьего тура "Сампдория" сенсационно разгромила "Наполи" со счетом 3: 0.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на footballgazeta.
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"Наполи", один из претендентов на скудетто в этом сезоне, уступил со счетом 3: 0 "Сампдории", а гол Фабио Квальяреллы, который закрепил результат, стал изюминкой на торте.
В матче третьего тура "Сампдория" сенсационно разгромила "Наполи" со счетом 3: 0.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на footballgazeta.
Читайте также: Украинский футболист отличился невероятным голом. Видео
"Наполи", один из претендентов на скудетто в этом сезоне, уступил со счетом 3: 0 "Сампдории", а гол Фабио Квальяреллы, который закрепил результат, стал изюминкой на торте.
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