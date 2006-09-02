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Итальянский футболист отличился фантастическим голом. Видео

Итальянский футболист отличился фантастическим голом. Видео Фабио Квальярелла забил гол пяткой.

В матче третьего тура "Сампдория" сенсационно разгромила "Наполи" со счетом 3: 0.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на footballgazeta.

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"Наполи", один из претендентов на скудетто в этом сезоне, уступил со счетом 3: 0 "Сампдории", а гол Фабио Квальяреллы, который закрепил результат, стал изюминкой на торте.

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 Теги: Фабио Квальярелла, фантастический гол

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Сегодня, 18:09 » Автор: Ирина Шевченко
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