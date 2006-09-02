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В Донецке напали на российского пропагандиста. Видео

В Донецке напали на российского пропагандиста. ВидеоПегов вел прямое включение из Донецка.

Во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале на российского корреспондента Семена Пегова, когда он вел прямой эфир из Донецка по поводу убийства главы так называемой "ДНР" Александр Захарченко, напал человек в военной форме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Пегов вел прямое включение из Донецка, в когда ведущий Артем Шейнин из московской студии задал Пегову очередной вопрос, журналиста, выходившего в эфир в камуфляже, грубо выхватили из кадра. Через некоторое время он вернулся в кадр и продолжил общение с ведущими. В то же время было видно, как на заднем плане завязалась драка.

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"Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами, - мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации", - объяснил корреспондент.

Семен Пегов - автор Telegram-канала WarGonzo. Ранее он работал на канале Lifenews.

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 Теги: Донецк, Видео

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Сегодня, 19:06 » Автор: Едгар Букмирза
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