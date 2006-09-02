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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали момент ДТП с пятью погибшими. Видео

В Сети показали момент ДТП с пятью погибшими. ВидеоАвто сталкивается с фурой.

Водитель микроавтобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Под Самарой случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Момент ДТП в понедельник, 3 сентября, был опубликован на Уoutube.

На обнародованных кадрах видно, что водитель автомобиля Toyota Lite потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу. В один из моментов он замечает, что навстречу едет грузовик Volvo. Шофер пытается вернуться в свой ряд, но сделать это не получается. В итоге авто сталкивается с фурой.

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Машину после столкновения отбросило в сторону, автомобиль разбился вдребезги и врезался во внедорожник Mitsubishi, из которого и велась съемка.

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 Теги: сеть, Видео, ДТП

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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