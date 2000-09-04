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В российской школе произошел конфуз. Видео

В российской школе произошел конфуз. Видео Родители сняли видео на школьной линейке.

В Сети набирает популярность ролик с эпизодом на обыкновенной школьной линейке в российском Якутске, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В ходе мероприятия дети и преподаватели решили символически запустить в небо большой гелиевый шар в форме высшей оценки – цифры «5», но не все пошло по плану.

«Итак, праздничная пятерка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учебе», – сообщила представитель дирекции школы и начала отсчет. На счет «три» красная надувная пятерка вместе со связкой гелиевых воздушных шаров под аплодисменты присутствующих взлетела вверх.

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Однако она тут же перевернулась в воздухе и стала двойкой.

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 Теги: конфуз, пятерка

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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