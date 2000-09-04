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Элтон Джон зачитал неудачный рэп в новой рекламе. Видео

Элтон Джон зачитал неудачный рэп в новой рекламе. Видео Легендарный певец снялся в рекламе популярного шоколадного батончика.

Легендарный британский певец Элтон Джон снялся в новом рекламном видео, в котором рекламируется батончик Snickers, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По сюжету ролика, артист должен был читать рэп, однако у него это получилось крайне плохо.

В рекламе показано, как певец принял участие в рэп-батле с известной песней Don't Go Breaking My Heart, которую Элтон Джон исполнил с Кики Ди.

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Однако рэперы не оценили пение артиста, и через пару секунд предложили ему "поправить ситуацию" батончиком Snickers.

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 Теги: Элтон Джон, рэп

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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